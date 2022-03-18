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Бастрыкин велел проверить призыв главы погранслужбы Украины к убийству россиян

Глава СКР Бастрыкин поручил оценить призыв главы погранслужбы Украины к убийству россиян
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным оценить высказывание главы пограничной службы Украины Сергея Дейнеко с призывами к убийству родственников российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР велел проверить на соответствие российскому законодательству пост представителя украинского ведомства в соцсети и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело.

Дейнеко призвал к кровавым расправам над женами и детьми россиян, что, как считают в СКР, подтверждает усиление украинского национализма.

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Любовь Ширижик
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