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Онищенко заявил об окончании формирования коллективного иммунитета в Москве

Геннадий Онищенко заявил, что в Москве создан коллективный иммунитет к COVID-19

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве закончил формирование, поэтому решение об отмене масочного режима является верным. Об этом заявил президент Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, его слова передает РИА Новости.

«У нас в Москве привитые и переболевшие составляют почти девять миллионов, а живет 12 миллионов, поэтому у нас популяционный иммунитет в Москве создан», — объяснил он, отметив, что в значительной части иммунитет был создан после появления омикрон-штамма коронавируса.

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По мнению Онищенко, решение об отмене масок было правильным, однако он отметил, что некоторые люди до сих пор продолжают их носить, чтобы защитить здоровье. При этом, напомнил академик, гражданам необходимо продолжать вакцинироваться для защиты от коронавируса.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что осенью в России может произойти новый подъем заболеваемости COVID-19. По его словам, дальнейшая эпидемиологическая ситуация будет зависеть от штаммов коронавируса.

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Никита Абрамов
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