Электромобили оказались слишком дорогими для большинства американцев

Bloomberg: большинство жителей США не могут позволить купить электромобиль

Большинство американцев оказались не в состоянии приобрести электромобиль из-за того, что он слишком дорогой. Об этом со ссылкой на исследование компании IbisWorld сообщает Bloomberg.

Как подсчитали аналитики, только 15 процентов жителей США могут позволить купить себе электрокары. Финансовая компания NerdWallet отмечает, что покупатели должны тратить 10 процентов зарплаты в месяц на свой автомобиль. Это означает что для покупки среднего автомобиля житель США должен зарабатывать 7 тысяч долларов в месяц или около 110 тысяч в год. Однако средний доход домохозяйств в США значительно ниже — 65 тысяч долларов.

Для покупки электромобиля, отмечается в материале, нужно иметь зарплату более 150 тысяч долларов в год, поскольку он гораздо дороже среднего автомобиля. Например, самая дешевая Tesla, Model 3, стоит 47 тысяч долларов, во столько же вместе с доставкой и налогами обойдется электрокар Ford Mach-E. Электрический Cadillac Lyriq, который предполагается на следующей неделе запустить в производство, будет продаваться за 60 тысяч долларов.

Вместе с тем аналитики не исключают, что в будущем цены на электромобили могут начать снижаться. Для этого падать в стоимости должны аккумуляторы. Уже сейчас компания General Motors разрабатывает внедорожники Chevy Equinox и Blazer, продажи которых запустят к 2024 году. Предполагается, что купить их можно будет по цене в районе 30 тысяч долларов.

Помимо высоких цен у электрокаров обнаружен еще один минус — автовладельцы жалуются на частые технические неполадки. Согласно опросу группы потребителей Which, 31 процент владельцев электромобилей сообщают о проблемах со своими авто в первые четыре года эксплуатации. На проблемы с бензиновыми и дизельными автомобилями жалуются 19 и 29 процентов соответственно.