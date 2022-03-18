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Курирующий собственную безопасность замглавы Росгвардии Гаврилов решил уволиться

«Ъ»: курирующий спецназ замглавы Росгвардии Гаврилов подал рапорт об отставке по выслуге

Фото: пресс-служба Росгвардии

45-летний заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Роман Гаврилов, курирующий в ведомстве собственную безопасность и спецназ, написал рапорт об отставке по выслуге лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причина, из-за которой офицер решил уволиться со службы, неизвестна. Информацию о подаче им рапорта подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн, в прошлом советник главы Росгвардии. При этом он назвал «абсолютным фейком» появившуюся в соцсетях информацию о задержании Гаврилова.

Гаврилов возглавил главное управление собственной безопасности Росгвардии летом 2021 года, до этого он работал в президентской охране ФСО, где с 1997 по 2017 год обеспечивая безопасность Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. На новой должности генерал провел комплекс проверок в отношении высшего командного состава Росгвардии, окончившийся отставками более десяти генералов и полковников и арестом, в частности тыловика Сергея Милейко, за что прослыл главным «чистильщиком» службы.

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Любовь Ширижик
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