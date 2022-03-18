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Подсчитано влияние санкций на доходы россиян

ЦМАКП оценил снижение реальных располагаемых доходов в 7-7,2 процента

Фото: Unsplash

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценил влияние введенных в отношении России санкций на реальные доходы жителей страны. Выдержки из доклада приводят «Ведомости».

Реальные располагаемые доходы (с поправкой на инфляцию и обязательные платежи) населения в 2022 году, по подсчетам авторов, снизятся на 7-7,2 процента, что может стать самым высоким показателем с 1999 года, когда падение составило 12,3 процента. Безработица по итогам года составит 7-8 процентов. Инфляция к концу года составит 20-23 процента, снижение ВВП — 6,3-6,6 процента.

При этом в обозримом будущем произойдет отскок и рост основных показателей. Уже в 2023 году реальные располагаемые доходы населения снизятся всего на 1,6 процента, а в 2024-м вырастут на 1,5 процента. Инфляция под воздействием принятых финансовыми властями мер снизится в 2023 году до восьми процентов.

Кроме того, российская экономика будет адаптироваться к вводимым ограничениям. В частности, экспортеры найдут новые направления сбыта, что позволит смягчить эффект санкций. При этом сами ограничения со стороны западных стран едва ли будут отменены или смягчены в ближайшее время, полагают авторы отчета.

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Платон Щукин
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