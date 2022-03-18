Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела санкции против России, в том числе против Рособоронэкспорта и Марии Захаровой

Япония вводит новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Всего в списке числятся 15 частных лиц и девять российских компаний, в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко.

Также персональные санкции затронут директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, начальника главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ Игоря Костюкова, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, бывшую жену главы «Роснефти» Игоря Сечина Марину Сечину, сенатора Сулеймана Керимова и бизнесмена Андрея Скоча.

В числе предприятий значатся «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Роснефть аэро», «Высокоточные комплексы», «Курганский машиностроительный завод», «Уралвагонзавод» и «Объединенная судостроительная корпорация».

Таким образом, всего Япония ввела санкции против 76 частных лиц и 12 компаний из России. Их активы на территории Японии будут заморожены, кроме того на них наложен запрет на проведение финансовых сделок.

Ране США заявили о намерении нарастить санкционное давление на Россию. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон уже применил комплекс мер, которые «были беспрецедентными по своему масштабу, по охвату и по последствиям». «Я могу сказать, что мы готовы продолжать повышать издержки [для России]», — сказал Прайс.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.