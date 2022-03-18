Китаист оценил будущее отношений Москвы и Пекина после спецоперации

Китаист Ломанов связал формат развития отношений с Китаем с итогами спецоперации

Формат развития отношений с Китаем будет зависеть от итогов спецоперации России на территории Украины и станет ясен только после ее окончания, заявил китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что на данный момент Китай занимает позитивно-нейтральную позицию относительно происходящего, что дает возможность для осторожных позитивных прогнозов относительно будущего сотрудничества Москвы и Пекина.

Россия — не первая страна, находящаяся под жесткими санкциями, с которой может начать тесное сотрудничество Китай. У страны уже был опыт сотрудничества с Ираном, но тогда, ввиду фактического отсутствия альтернативных покупателей, Иран вынужден был продавать Китаю нефть со значительными скидками. Некоторые эксперты опасаются, что аналогичный вариант вынужденного сотрудничества может ждать и Россию.

«Честно говоря, я не вижу таких предпосылок. Хотя бы потому, что Россия не так изолирована, как Иран, у нее больше возможностей в выборе партнеров. Если для Ирана возможность экспорта на мировой рынок ограничена, то у России все же есть перспективы. Понятно, что сейчас нельзя сделать каких-то однозначных прогнозов: на наших глазах создается новый мировой порядок. Но Китай ведет себя крайне взвешенно и разумно, придерживаясь не просто нейтралитета, а такого позитивного нейтралитета в отношении нашей страны», — сказал Ломанов.

Эксперт обратил внимание на то, что если Запад сосредоточился на поставках оружия на территорию Украины, то Китай делает упор на предоставлении гуманитарной помощи, поставляя еду и товары первой необходимости. Таким образом страна, по мнению китаиста, демонстрирует себя как глобальная держава, обладающая собственными ценностями и стандартами.

«Отчасти благодаря этому нежеланию разжигать конфликты с помощью оружия, Китая повысит свой авторитет и влияние в мире, а вот влияние Запада снизится. Насколько — покажет только время», — заключил Ломанов.

Ранее сообщалось, что власти Китая уже приняли решение о том, чтобы направить экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявили источники газеты The Guardian из США, знакомые с ходом переговоров американской и китайской делегаций в Риме.