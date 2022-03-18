Фигуранток дела о взрыве в пороховом цехе под Рязанью оставили на свободе

Суд отказал СКР в аресте двух женщин по делу о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области

Басманный суд Москвы отказал следователю в удовлетворении ходатайства об аресте двоих фигурантов дела о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области, произошедшем 22 октября 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представитель Следственного комитета России (СКР), который занимается расследованием ЧП, в результате которого погибли 17 человек, просил суд арестовать соучредителя компании «Разряд» Наталью Лукашину и ее главного инженера Ирину Урубкову. Однако суд не нашел оснований для избрания им такой меры пресечения и оставил двух женщин на свободе.

Фигуранткам вменяется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

25 октября 2021 года были взяты под стражу гендиректор компании «Разряд» Сергей Нистраткин и ее учредитель Александр Егоршин.

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района под Рязанью произошел утром в пятницу, 22 октября. В результате ЧП погибли 17 рабочих.

Федеральное госпредприятие «Эластик» проходит процедуру банкротства. Работавшая на его территории фирма «Разряд» занималась утилизацией боеприпасов и производством с последующим сбытом взрывчатых материалов промышленного назначения.