Иркутские ретейлеры поучаствуют в эксперименте по снижению наценок на товары

В Иркутской области торговые сети поучаствуют в эксперименте по снижению наценок на товары

Глава Иркутской области Игорь Кобзев привлек торговые сети региона к участию в социальном эксперименте по сокращению наценок на товары первой необходимости. Об этом сообщили в управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области.

Во время посещения торговых площадок региона и при общении с жителями губернатор отмечал, что проблемы резкого повышения цен на ряд товаров становится основной проблемой для иркутян. Важно обеспечить доступность таких необходимых для каждого товаров как лекарства, медицинские изделия, базовая продуктовая корзина.

В качестве социального эксперимента с 28 марта розничным сетям региона было предложено поучаствовать в добровольном сокращении наценок. На практике это значит, что рост цен не зафиксируется на какой-то определенной отметке, тем не менее, увеличение стоимости будет лимитировано. Торговые точки смогут сами определить список товаров, которые будут участвовать в эксперименте. Для эффективного сдерживания спекулятивного роста цен необходимо выработать механизмы доступные для представителей бизнеса. К инициативе подключились сети из разных городов области.

«Торговые сети «Слата» (80 точек) и «ХлебСоль» (241 торговая точка) присоединяются к акции по вводу минимальной торговой наценки на продовольственные товары первой необходимости в своих магазинах. Список товаров может меняться в зависимости от наличия товара и предложений от поставщиков. Мы одна из крупных торговых сетей в восточной Сибири, на протяжении 20 лет мы занимается торговой деятельностью и являемся социально-ответственным бизнесом, считаем необходимым поддерживать инициативы по стабилизации текущей ситуации на рынке на социальные товары первой необходимости. И призываем других участников торговли присоединиться к данной инициативе» — отметил генеральный директор ООО «Маяк» Роман Селезнев.

В регионе продолжаются инспекции сотрудников прокуратуры и Россельхознадзора по выявлению недобросовестных предпринимателей, искусственно завышающих цены на продукты и товары.

В то же время правительство Тюменской области подписало соглашение с компанией Wildberries, которое предполагает строительство к 2024 году логистического центра на территории региона. Об этом сообщает пресс-службы губернатора региона. Компания намерена вложить в строительство около 8 миллиардов рублей и создать более 5 000 рабочих мест для тюменцев.

«Логистические центры появляются только там, где есть деньги и люди. Сейчас Тюмень можно смело называть миллионной агломерацией. В самой областной столице приблизительно 820 тысяч, в Тюменском районе 140 тысяч человек. Плюсуем сюда всех тех, кто не имеет официальной прописки. А их достаточно много. Получаем миллион жителей. Далее, для логистических центров кроме людского потенциала важнейшим элементом остаётся развитая дорожная сеть, — отметил житель региона Андрей Жилин. Безусловно заявленная сумма инвестиций в 8 миллиардов рублей и возможное число работников 5 тысяч человек делает Wildberries на данный момент самым крупным инвестором в данной сфере деятельности. Во всей этой истории надо отдать должное всей команде областного правительства, которая занимается инвестициями. Переговоры с такими инвесторами, как правило, дело непростое и подчас на это уходит не один год».

Тюменская область уже имеет портфель проектов в области логистики, среди которых — распределительные центры «Пятерочки», «Магнита». Для области подобный проект — это дополнительные рабочие места, расширение возможностей для местных предпринимателей, что особенно актуально после объявлений об уходе и приостановке деятельности западными компаниями.

«При этом надо учитывать строительство подобного же центра в Екатеринбурге. Убедить руководство Wildberries в необходимости его возведения еще и в Тюмени дорого стоит. Анонсированные сроки строительства логистического центра на 2024 год также показывают серьезность намерений инвестора», — подытожил Андрей Жилин. Географическое положение области превращает регион в удобный логистический хаб, как губернатор новой волны Александр Моор находит потенциальные точки роста в условиях экономических вызовов.