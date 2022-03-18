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Нидерланды заморозили российские активы на сотни миллионов евро

Власти Нидерландов с 24 февраля заморозили российские активы объемом более €200 млн
Класс Кнот

Класс Кнот. Фото: Eva Plevier / Reuters

Власти Нидерландов заморозили российские активы объемом более двух сотен миллионов евро из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как заявил глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот в эфире новостной программы Nieuwsuur, в период с 24 февраля Амстердам заморозил или арестовал российские активы объемом более 200 миллионов евро. «Я полагаю, что эта цифра будет расти и дальше», — добавил глава голландского ЦБ.

В конце февраля Евросоюз (ЕС) запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка (ЦБ) России. Согласно документу, «запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России».

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Марина Совина
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