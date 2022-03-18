Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха

Туроператор Котляр назвала Армению и Карелию бюджетными направлениями для отдыха

Многие популярные туристические направления, такие как Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты стали сейчас дороже из-за ограниченной полетной программы, рассказала «Ленте.ру» эксперт по туризму, владелец туристического агентства Майя Котляр. Она назвала ряд бюджетных направлений для отдыха на сегодняшний момент.

Если говорить о зарубежных направлениях, то в первую очередь стоит рассматривать Армению, так как наземное обслуживание и в целом услуги в этой стране очень дешевые, поделилась Котляр. Также эксперт посоветовала обратить внимание на другие страны СНГ, например, Узбекистан и Азербайджан.

Среди бюджетных российских направлений люди сейчас, в первую очередь, выбирают наземные путешествия, так как юг страны временно закрыт для перелетов, отметила она. «Люди не ищут каких-то дальних перелетов, в частности, наши туристы бронируют отели Подмосковья, их очень много, даже где все включено. Это и "Золотое кольцо", и автопутешетсвия в Карелию, то есть добираются до Северной столицы, оттуда уже на поезде», — рассказала Котляр.

Кроме того, внутри России наблюдается большой спрос на Тюмень. По словам Котляр, сейчас это самое доступное направление с точки зрения SPA-отдыха, так как там есть горячие источники, и активно развивается туризм. Не менее востребован Алтай, но в целях экономии (чтобы сэкономить на авиаперевозках) лучше ездить туда на машине.

«Очень дешево сейчас летать в Калининград и Мурманск. Пока люди могут еще наблюдать за северным сиянием, они ездят в Мурманск, пока люди могут наслаждаться Прибалтикой, люди ездят в Прибалтику и наслаждаются морем. Это доступно», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что в 2022-м россияне стали отказываться от путешествий из-за нехватки денег в два раза чаще, чем в прошлом году.

