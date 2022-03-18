Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Карачаево-Черкесии запустили «Поезд здоровья»

В Карачаево-Черкесии начал работу «Поезд здоровья»

Фото: riakchr.ru

«Поезд здоровья», в состав которого входят несколько мобильных медицинских комплексов для углубленной диспансеризации и медицинских осмотров жителей, начал работу в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС.

«Социальный проект "Поезд здоровья" включает в себя маршруты ряда передвижных медкомплексов по районам Карачаево-Черкесии для проведения медосмотров и углубленной диспансеризации местного населения», — рассказал глава региона Рашид Темрезов.

Поезд состоит из мобильных комплексов в комплектации ФАП, лабораторной диагностики, офтальмологии, флюорографии и маммографии. Темрезов сообщил, что спецтранспорт проедет по всем районам республики и жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут бесплатно получить широкий спектр медицинских услуг.

«Сегодня можно уже смело утверждать, что реализация проекта будет одним из важнейших профилактических направлений в медицине и даст отличные результаты, позволит существенно снизить развитие осложнений и увеличить продолжительность жизни населения», — заключил руководитель региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз оплатил поставки оружия на Украину
Польша назвала себя режиссером антироссийских санкций
Лесные пожары вызвали разрушение озонового слоя
Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом
Суд оставил в силе запрет на участие российских команд в турнирах ФИФА
Минфин подтвердил спасение России от дефолта по госдолгу
Пропавший 8 марта российский программист обнаружен мертвым возле магазина
В российском городе обнаружили выбросы опасных химических элементов
Отец Алисы Тепляковой раскритиковал учебники МГУ
В Кремле объяснили выдвижение Набиуллиной на пост главы Центробанка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.