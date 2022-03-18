В Карачаево-Черкесии запустили «Поезд здоровья»

В Карачаево-Черкесии начал работу «Поезд здоровья»

«Поезд здоровья», в состав которого входят несколько мобильных медицинских комплексов для углубленной диспансеризации и медицинских осмотров жителей, начал работу в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС.

«Социальный проект "Поезд здоровья" включает в себя маршруты ряда передвижных медкомплексов по районам Карачаево-Черкесии для проведения медосмотров и углубленной диспансеризации местного населения», — рассказал глава региона Рашид Темрезов.

Поезд состоит из мобильных комплексов в комплектации ФАП, лабораторной диагностики, офтальмологии, флюорографии и маммографии. Темрезов сообщил, что спецтранспорт проедет по всем районам республики и жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут бесплатно получить широкий спектр медицинских услуг.

«Сегодня можно уже смело утверждать, что реализация проекта будет одним из важнейших профилактических направлений в медицине и даст отличные результаты, позволит существенно снизить развитие осложнений и увеличить продолжительность жизни населения», — заключил руководитель региона.