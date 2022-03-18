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Псалтырь XVIII века отреставрируют в Нижнем Новгороде

Найденную в заброшенной деревне Псалтырь XVIII века передали нижегородским архивистам

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

Центральный архив Нижегородской области принял в дар уникальную рукописную Псалтырь XVIII века. Как уточняет портал «Нижний 800», сильно поврежденную старинную книгу нашел в заброшенной деревне профессор Лев Борисович Залесский.

В распоряжении архивистов оказалась «Псалтырь с восследованием». В книге сохранился канонический текст с приложениями, а также выдержками из церковного устава. В конце книги была обнаружена запись, свидетельствующая о том, что Псалтырь была переписана в 1780 году с печатной Псалтыри.

«Такого рода книги массово издавались типографиями вплоть до начала XX века и хранились почти в каждой крестьянской избе, потому что чуть ли не ежедневно использовались во время богослужений. Из-за частого использования экземпляры быстро ветшали, их заменяли новыми, так что старые Псалтыри — большая редкость», — рассказал глава Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.

Специалист отметил, что уникальная находка сохранила все особенности дониконовских чтений, что позволяет сделать вывод о том, что книгу использовали старообрядцы. По его словам, рукопись необходимо отреставрировать. В дальнейшем, утверждает Пудалов, цифровые копии издания станут доступны для всех желающих.

Портал указывает, что в знак признательности за передачу Псалтыри Залесскому вручили благодарственное письмо, подписанное замгубернатора Нижегородской области Петром Банниковым.

Ранее сообщалось, что в Суздале отреставрируют объекты музея деревянного зодчества.

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Варвара Кошечкина
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