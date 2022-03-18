Россияне оценили уровень доверия Путину
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю возрос на 2,2 процента, достигнув 79,6 процента. На это указывают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 7 по 13 марта.
В опросе участвовали 1,6 тысяч граждан. О доверии главе государства заявили 79,6 процента россиян, это на 2,2 процента больше результатов опроса, проведенного с 28 февраля по 6 марта. Уровень одобрения деятельности Путина на посту достиг 77,2 процента — на 2,6 процента больше.
Положительную оценку работе премьер-министра и правительства дали 50,7 процента (на 2,7 процента больше, чем на прошлой неделе) и 52 процента (плюс 2,3 процента) опрошенных соответственно. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62 процента россиян (на 2,7 процента больше). Уровень поддержки партии «Единая Россия» достиг 40 процентов.
Кроме того, россияне высказались о поддержке руководителей партийных фракций. Так, уровень доверия лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому составил 39,5 процента, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 28,5 процента, лидеру «Справедливой России — Патриотов — За правду» Сергею Миронову — 28,6 процента, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,3 процента.
21 февраля президент России подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. 24 февраля глава государства объявил о начале проведения специальной военной операции по ДНР и ЛНР.