Россияне оценили уровень доверия Путину

Опрос ВЦИОМ показал, что уровень доверия президенту России Путину достиг 79,6%

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю возрос на 2,2 процента, достигнув 79,6 процента. На это указывают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 7 по 13 марта.

В опросе участвовали 1,6 тысяч граждан. О доверии главе государства заявили 79,6 процента россиян, это на 2,2 процента больше результатов опроса, проведенного с 28 февраля по 6 марта. Уровень одобрения деятельности Путина на посту достиг 77,2 процента — на 2,6 процента больше.

Положительную оценку работе премьер-министра и правительства дали 50,7 процента (на 2,7 процента больше, чем на прошлой неделе) и 52 процента (плюс 2,3 процента) опрошенных соответственно. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62 процента россиян (на 2,7 процента больше). Уровень поддержки партии «Единая Россия» достиг 40 процентов.

Кроме того, россияне высказались о поддержке руководителей партийных фракций. Так, уровень доверия лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому составил 39,5 процента, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 28,5 процента, лидеру «Справедливой России — Патриотов — За правду» Сергею Миронову — 28,6 процента, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,3 процента.

21 февраля президент России подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. 24 февраля глава государства объявил о начале проведения специальной военной операции по ДНР и ЛНР.