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В Минобороны заявили об отбитой атаке ракетами «Точка-У» по Мелитополю

В Минобороны сообщили об отбитой кассетной бомбардировке Мелитополя

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские вооруженные силы с помощью средств противовоздушной обороны отбили удар по Мелитополю, нанесенный украинской стороной ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, обстрел был произведен с северного направления. Российские силы засекли координаты, с которых ВСУ произвели пуск ракет и нанесли туда удар двумя ракетами «Искандер», в результате которого пусковые установки украинцев были уничтожены.

При этом Конашенков подчеркнул, что силами российских вооруженных сил в Мелитополе сейчас налажена жизнь мирных граждан. В городе работает общественный транспорт и поступает гуманитарная помощь.

«Очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины», — добавил генерал-майор.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы Донецкой народной республики ведут успешную наступательную операцию в Мариуполе. Они сжимают кольцо окружения, постепенно захватывая центр города.

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Роман Кирьянов
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