Путин подписал указ о дополнительных мерах в валютном регулировании

Президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах в сфере валютного регулирования

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», сообщается на сайте Кремля.

Указ касается целого ряда операций, связанных с платежами иностранных физических и юридических лиц. Сообщается, что меры должны дополнить решения из указа о мерах, обусловленных «недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» (от 28 февраля), а также указа о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны (от 1 марта).

В частности, теперь до 31 декабря без разрешения Центрального банка российским резидентам нельзя будет провести операцию

по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе иностранной компании. То же касается операций «по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)».

Кроме того, до 1 сентября обязательства в иностранной валюте по договорам между банками, оказавшимися под санкциями, и их клиентами, российскими юридическими лицами, считают надлежащим образом исполненными при расчетах в рублях в эквивалентном объеме по официальному курсу Центробанка на день исполнения обязательств.

Помимо этого, указ наделяет рядом полномочий Правительственную комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.