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В Татарстане возобновят работу традиционные весенние ярмарки

С 19 марта в Казани откроются сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

В Казани с 19 марта возобновят работу традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Как уточняет пресс-служба мэрии города, торговля будет проводиться на 15 площадках. Полный список адресов опубликован на сайте.

О графике работы ярмарок рассказал замглавы Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров. По его словам, ярмарки, на которых будет реализовываться продукция местных предприятий и агрохолдингов, будут открыты по субботам с 6 до 12 часов.

Как уточняет ГТРК «Татарстан», ранее глава региона Рустам Минниханов сообщил, что весенние ярмарки с 19 марта заработают во всех городах и районах Татарстана. В ходе совещания, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина, он уточнил, что стоимость продукции на таких ярмарках будет на 20 процентов ниже, чем в розничных сетях.

Минниханов также заверил, что подготовка к посевной кампании идет в рабочем порядке.

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Варвара Кошечкина
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