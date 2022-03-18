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Торги на Мосбирже возобновятся со следующей недели

Глава ЦБ Набиуллина пообещала возобновить торги на Мосбирже 21 марта

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Возобновление торгов на Московской бирже произойдет в начале следующей недели, 21 марта, однако в ограниченном режиме. Об этом в ходе выступления по итогам заседания совета директоров ЦБ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция прошла на странице ЦБ в YouTube.

Речь идет о торгах исключительно облигациями федерального займа (ОФЗ), причем скупать их будет сам Центробанк. Такое решение, ожидают в регуляторе, поможет предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления биржевых операций.

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Платон Щукин
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