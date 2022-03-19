В Минобороны сообщили о подготовке украинскими военными химатак

В Минобороны предупредили о подготовке ВСУ химатак в украинских Сумах и Котлярово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с химатаками в Сумах и поселке Котлярово. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Представитель Минобороны объяснил, что украинские военные планируют отравить мирных жителей в окрестных районах при подходе подразделений российской армии. Так, на химическом заводе «Сумыхимпром» заминированы хранилища с аммиаком и хлором, в Котлярово ВСУ уже завезли емкости с токсичными химикатами в здание местной начальной школы.

14 марта постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что ВСУ готовят провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы потом обвинить в этом Россию. По его словам, 9 марта украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев к северо-западу от Харькова около 80 тонн аммиака, а 10 марта украинские СМИ стали распространять информацию о способах защиты при химатаках. «Так что в какую сторону развивается мысль, сомнений не остается. Тем более что наши американские коллеги заранее подсказывают, на кого собираются возлагать вину за опасное развитие событий», — добавил он.