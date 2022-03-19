В США заявили о намерении Индии дружить с Россией вопреки давлению Запада

Американская Vox заявила о планах Индии дружить с Россией, несмотря на давление Запада

Индия планирует сохранить долгосрочные дружеские отношения с Россией вопреки противостоянию, развернувшемуся между западными странами и Москвой. О таком намерении страны заявил обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби.

Антагонизм между США и Россией, который «усугубляется украинским кризисом», ставит Нью-Дели в непростое положение.

«Только Индия привыкла к таким ситуациям. Во времена холодной войны она придерживалась тактики неприсоединения, старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав, сохранить суверенитет. Хотя внешнеполитическая линия Индии претерпела изменения за эти годы, идея автономности все еще заложена в ее фундамент», — пишет Кирби.

Попытки балансировать между Россией и США требуют от Нью-Дели сложных расчетов, но стратегия все равно отвечает интересам Индии. Теплые отношения с США и санкционное давление Запада вовсе не мешают Индии торговать с Россией и вести переговоры о покупке нефти со скидкой.

Кроме того, Россия активно поставляет большое количество военной техники для индийской армии. С 2010 года ей принадлежит две трети оружейного рынка страны, в то время, как западные страны такими успехами похвастаться не могут.

Таким образом, Нью-Дели нуждается в сильной Москве, которая способна сохранить баланс сил в Азии, заключает автор.

