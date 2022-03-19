Отставной полковник армии США заявил об опасности запугивания России

Полковник армии США в отставке Макгрегор заявил о невозможности запугивать Россию

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что многие американские политики допускают массу ошибок в комментировании спецоперации России на Украине, а риторика запугивания России является опасной. Слова военного приводит РИА Новости.

По словам Макгрегора, в последнее время разговоры о прекращении огня звучат все чаще, даже госсекретарь Энтони Блинкен намекнул на возможное соглашение между Москвой и Киевом. Но эти договоренности должны в том числе означать, что США перестанут использовать Украину «как таран против России».

Вариант с нейтралитетом Киева по австрийскому или шведскому образцу вполне закономерен и может заметно снизить напряженность в регионе, но некоторые американские политики этого не осознают и продолжают воинственную риторику в отношении Москвы.

«Есть другая проблема: люди перепутали, я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак! Это не та страна, которую можно запугивать как хочется. И это нам наглядно продемонстрировали», — отметил Макгрегор.

При этом полковник призвал укреплять безопасность у себя в стране, а не пытаться это сделать в чужой.