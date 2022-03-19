Мария Львова-Белова призвала ООН принять меры против дискриминации русскоязычных детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в связи с участившимися случаями травли российских и русскоговорящих детей за пределами нашей страны обратилась в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

В своем обращении к представителю ООН Львова-Белова обратила внимание на многочисленные факты дискриминации по национальному признаку российских и русскоязычных детей в ряде государств.

«В настоящее время в мой адрес с тревожной регулярностью поступает информация о притеснениях, нападениях, травле и иных формах неправомерного воздействия на российских и русскоязычных детей», — сообщила Мария Львова-Белова в своем письме Мишель Бачелет, отметив беспрецедентную антироссийскую кампанию, активно подпитываемую усилиями средств массовой информации.

Подобные ситуации, подчеркнула Львова-Белова, «всегда вызывали и вызывают особое беспокойство в связи с тем, что дети являются наиболее уязвимой категорией граждан и нуждаются в специальной охране и заботе». «Однако сейчас, наравне со взрослыми, они подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения, в том числе, в учебных заведениях, зачастую при попустительстве либо открытом одобрении властей некоторых государств», — обратила внимание уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, сложившаяся ситуация в отношении российских и русскоязычных детей требует не только пристального внимания, но и решительного осуждения, как не соответствующая идеалам, провозглашенным в Уставе ООН. В заключительной части письма она попросила принять меры для пресечения всех форм дискриминации российских и русскоязычных детей.

Аналогичные письма были направлены в адрес председателя Комитета ООН по правам ребенка Микико Отани и председателя Европейской сети детских омбудсменов (ENOC) Теони Куфониколаку.

