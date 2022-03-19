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В Болгарии прошла акция протеста против поставок вооружения на Украину

Болгары выразили протест против поставок оружия Киеву

Фото: Pixabay

Многочисленная акция протеста против поставок вооружений Украине в соответствии с решениями НАТО прошла в центре столицы Болгарии Софии. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие было приурочено к визиту в страну министра обороны США Ллойда Остина. Демонстранты с плакатами «Янки, убирайтесь домой» и «Нет санкциям против России», а также с флагами Болгарии и России собрались у здания министерства обороны, после чего переместились к зданию Совета министров.

Митингующие потребовали прекратить поставки любых вооружений на Украину, подчеркивая, что Болгария ни в коем случае не должна быть вовлечена в этот конфликт. Лидер организовавшей акцию партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что «болгары готовы воевать, умирать за Болгарию, но не за чужую страну». «Мы не позволим зарубежным странам распоряжаться нашими судьбами», — добавил он. Политик также пообещал, что его партия не допустит, чтобы немногочисленные вооружения, находящиеся в распоряжении Болгарии, были отправлены на Украину, и не позволит втянуть страну в конфликт с Россией.

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Марина Совина
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