В Ульяновске впервые проведут Сабантуй для детей-инвалидов

В Ульяновской области пройдет ПараСабантуй» для детей-инвалидов

Ульяновская область примет всероссийский Сабантуй, в рамках которого впервые состоится «ПараСабантуй» для детей-инвалидов. Об этом сообщает REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, организационные вопросы обсуждаются на уровне правительств Ульяновской области и Татарстана.

Федеральный Сабантуй пройдет 17-18 июня а ипподроме и парке Победы в Ульяновске. Гостей праздника ждут конные скачки, концерты, выставки. Организаторы также планируют запустить тематические площадки: литературно-музыкальные, театрализованные, развлекательные, игровые. Кроме того, будет представлена национальная кухня разных народов.

В ходе мероприятия также пройдут соревнования по стрельбе из лука, джигитовке, армрестлингу и гиревому спорту, состязания по национальной борьбе куреш.

Отмечается, что Ульяновская область примет Сабантуй в четвертый раз. Праздник проводится в честь окончания весенних полевых работ.