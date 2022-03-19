Россиян предупредили об опасности хронического стресса

Кардиолог Ашихмин заявил, что хронический стресс повышает риск инфаркта и инсульта

Советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал о вреде хронического стресса. В интервью радио Sputnik он рассказал, как обезопасить организм от его влияния.

Ашихмин предупредил россиян об опасности стресса и заявил, что он повышает давление, приводит к гипертонии, а также увеличивает риск инфаркта и инсульта. Он указал, что раньше считалось, что только острый стресс опасен для сердца, но это не так.

«У меня много пациентов с гипертонией, которая связана именно с хроническим стрессом. Мы плохо приспособлены к жизни в условиях продолжительного стресса. Мы лучше переносим острый стресс с последующими периодами отдыха», — заявил кардиолог.