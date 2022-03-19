ООН удалось провести первый конвой с гумпомощью в украинский город Сумы

ООН направила в украинский город Сумы 130 тонн еды, воды и медикаментов

Организации Объединенных Наций (ООН) удалось провести первый конвой с гуманитарной помощью в украинский город Сумы, рассказал специальный координатор всемирной организации по Украине Амин Авад, пишет ТАСС.

Как уточнил представитель международной организации, в пятницу, 18 марта, ООН вместе с партнерами на Украине провела первый конвой срочной гуманитарной помощи в город Сумы. Груз включает 130 тонн помощи: продукты питания, вода, медикаменты. Ожидается, что их получат около 35 тысяч человек. «Кроме того, было доставлено оборудование для ремонта систем водоснабжения, за счет чего планируется оказать помощь порядка 50 тысячам человек», — добавил Авад.

В финансировании гуманитарного груза участвовали Всемирная продовольственная программа ООН, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детский фонд ООН, а также неправительственная организация People in Need.

Ранее Общественная палата России направила 6,5 тонн в Донбасс и в освобожденные районы Украины.

