Россия обратилась в ООН из-за дискриминации российских детей за границей

Детский омбудсмен Львова-Белова обратила внимание ООН на травлю детей из РФ за границей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова обратила внимание Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.на травлю российских и русскоязычных детей за границей. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

В обращении к представителям ООН уполномоченный подчеркнула, что сложившаяся ситуация вокруг русскоязычных и российских детей «требует не только пристального внимания, но и решительного осуждения». По ее словам, травля и дискриминация детей противоречит идеалам, изложенным в Уставе ООН.

«В настоящее время в мой адрес с тревожной регулярностью поступает информация о притеснениях, нападениях, травле и иных формах неправомерного воздействия на российских и русскоязычных детей», — уведомила Мария Львова-Белова Верховного комиссара Бачелет.

«Наравне со взрослыми, они подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения, в том числе, в учебных заведениях, зачастую, при попустительстве, либо открытом одобрении властей некоторых государств», — добавила уполномоченный по правам ребенка при президенте России.

17 марта канцлер Германии Олав Шольц признал факты дискриминации русскоязычных граждан ФРГ и заявил, что такая ситуация неприемлема. Он отметил, что граждане российского происхождения не должны подвергаться оскорблениям и физическим нападкам из-за военной операции России на Украине.