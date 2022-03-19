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Лукашенко оценил сообщения о здоровье Путина

Лукашенко заявил, что Путин находится как никогда в форме

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в настоящее время находится как никогда в форме. Так состояние российского лидера оценил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, передает ТАСС.

«Если вы думаете, что президент Путин физически не здоров или что что-то случилось... Путин как никогда адекватен, он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции», — заявил Лукашенко.

По его словам, все сообщения о якобы имеющихся у Путина проблемах со здоровьем являются слухами, которые распространяются западными странами, чтобы подорвать доверие к главе государства.

Как подчеркнул Лукашенко, он много раз встречался с российским лидером и состоит с ним в дружеских отношениях, поэтому посвящен во все государственные и личные вопросы, «насколько это возможно».

За последние несколько месяцев главы России и Белоруссии неоднократно встречались. Последние переговоры президентов состоялись 11 марта. Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также согласовали поставки Минску современных образцов военной техники.

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Варвара Кошечкина
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