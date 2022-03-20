Лидер Финляндии предсказал обострение в Европе из-за вступления страны в НАТО

Лидер Финляндии Ниинистё заявил, что вступление в НАТО приведет к эскалации ситуации в ЕС

Если Финляндия вступит в НАТО, это может привести к дополнительной эскалации ситуации в Европе, считает президент страны Саули Ниинистё. Он оценил такие риски в интервью для Financial Times.

По мнению лидера страны, вступление страны в НАТО — один из двух основных вариантов развития Финляндии как члена ЕС помимо углубления оборонного партнерства с США и Швецией. «У этих альтернатив есть преимущество: наша безопасность улучшится. Мы следим за тем, чтобы наша стабильность сохранялась и мы могли убедиться, что живем в безопасной среде », — отметил Ниистё.

По данным опроса, проведенного государственной телекомпанией Yle, 62 процента населения страны высказались за вступление в оборонный альянс. Против — только 16 процентов. По словам Ниистё, он понимает, почему финны хотят вступления в НАТО, однако он опасается негативных последствий такого шага (в том числе того, что это приведет к эскалации в Европе).