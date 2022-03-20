На Украине назвали дату следующих переговоров с Россией

Следующая онлайн-встреча делегаций России и Украины запланирована на 21 марта

Официальные делегации России и Украины планируют провести следующую онлайн-встречу в понедельник, 21 марта. Такую дату называет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

При этом глава парламентской фракции партии «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что переговоры между Москвой и Киевом продолжаются каждый день. «И сегодня тоже. На уровне экспертных групп», — уточнил он.

В пятницу, 18 марта, глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что диалог Москвы и Киева по вопросу демилитаризации соседней республики находится «где-то на полпути». По его словам, позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. О начале военных действий объявил президент Владимир Путин — операцию он объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида. Конечная цель спецоперации, по его словам, — демилитаризация и денацификация Украины.

