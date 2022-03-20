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Американец собрал более 100 тысяч долларов для жителей Донбасса

Американец Рассел Бентли собрал для жителей Донбасса больше 100 тысяч долларов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Военный корреспондент и доброволец Рассел Бентли собрал более 100 тысяч долларов для жителей Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Рассел, он является вице-президентом фонда в штате Флорида. «Мы собрали больше 100 тысяч долларов для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам», — поделился он.

По словам американца, в декабре 2014 года он стал добровольцем в батальоне «Восток». После участия в боевых действиях в 2015-2017 годах он занимался освещением конфликта в Донбассе и гуманитарной помощью.

Ранее в марте направили гуманитарную помощь жителям Донбасса участники всероссийского мотоклуба «Ночные волки».

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Марина Совина
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