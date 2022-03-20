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Литва отказалась платить бизнесу компенсации в случае национализации в России

Литва не будет платить своему бизнесу компенсации, если его национализируют в России

Фото: Shutterstock

Власти Литвы не будут платить компенсации своему бизнесу, если его национализируют в России. Об этом рассказала министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, цитату приводит РИА Новости.

«Если выбираешь для себя заниматься бизнесом там, в России, ты [понимаешь], что однажды твое имущество национализируют. Тогда литовские налогоплательщики не должны за это платить», — заявила она, объясняя отказ от помощи литовскому бизнесу.

По данным местных телеканалов, власти Литвы призывают бизнесменов ограничить деятельность в России. При этом утверждается, что Вильнюс даже не знает, у кого какой бизнес в России, поскольку эти данные не собирали.

10 марта организация «Общественная потребительская инициатива» заявила о создании перечня иностранных компаний, которые могут пройти процедуру национализации в России. Среди них 59 компаний, включая «Макдоналдс», Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие — речь о компаниях, которые объявили приостановке своей работы в стране без предоставления гарантий гражданам.

Виктория Кондратьева
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