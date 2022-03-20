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Женщина приняла питона за грабителя и вызвала полицию

Питон разбил окно на кухне и проник в дом к одинокой женщине

Фото: Globallookpress.com

Жительница австралийского населенного пункта Гленвью, штат Квинсленд, приняла разбившего окно в кухне питона за грабителя и вызвала полицию. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Ночью в среду, 16 марта, женщина услышала звон разбившего стекла и решила, что к ней в дом пробрался грабитель. Осмотрев дом, она сначала никого не обнаружила, а потом заметила ромбического питона. Тогда вместо полиции одинокая австралийка вызвала ловца змей.

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Представитель компании, занимающейся отловом рептилий, прибыл на место. Он обнаружил питона на одной из полок в кладовой дома, положил его в мешок и позже выпустил на свободу в безопасном месте. «Была напряженная ночь: множество змей мигрировало, и несколько из них проникли в дома», — объяснил змеелов.

Ромбический питон, или ковровая змея, водится в Австралии, Новой Гвинее, на островах Архипелага Бисмарка и Соломоновых островах. Они могут достигать четырех метров в длину. Они редко нападают на человека, но их добычей могут стать питомцы.

Ранее сообщалось, что в Австралии мать пошла укладывать ребенка спать и обнаружила за его кроваткой змею, которая проникла в дом загадочным образом. Женщина попробовала поймать незваную гостью, но после нескольких неудачных попыток обратилась за помощью к профессиональным ловцам.

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Евгения Черкасова
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