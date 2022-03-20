Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Десять человек получили ранения на автошоу в США

Как минимум десять человек получили ранения в результате стрельбы на автошоу в Арканзасе

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Как минимум десять человек получили ранения в результате стрельбы на автошоу в городе Думас (штат Арканзас). Об этом сообщает BNO News со ссылкой на полицию штата.

При этом свидетели заявляют о 20 пострадавших, включая детей. Точной информации о погибших нет. Также неизвестно, кто и по какой причине открыл стрельбу по людям.

ЧП произошло во время традиционного городского праздника «Пикник по соседству». Мероприятие включало в себя живую развлекательную программу и шоу автомобилей, грузовиков и мотоциклов.

13 марта сообщалось о поножовщине в Музее современного искусства на Манхэттене в Нью-Йорке. Тогда два человека получили ранения и были доставлены в больницу. Власти полагают, что бывший сотрудник пришел в музей и напал с ножом на двух работников. Отмечается, что преступление было спланированным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине временно запретили ряд политических партий
Десять человек получили ранения на автошоу в США
Фото экспериментального дома «на курьих ножках» заинтересовало россиян
Трамп рассказал об опасениях Байдена касательно ядерного оружия России
Украина изъяла закупленный Китаем сок и раздала его гражданам
Невролог рассказал россиянам про риск возникновения деменции
Стало известно о покупке властями Великобритании рекламы в российских соцсетях
Гинцбург рассказал об использовании назальной вакцины против COVID-19
Терапевт предупредила об опасности популярных обезболивающих
Создан способный помочь при кровотечениях портативный робот
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.