Десять человек получили ранения на автошоу в США

Как минимум десять человек получили ранения в результате стрельбы на автошоу в Арканзасе

Как минимум десять человек получили ранения в результате стрельбы на автошоу в городе Думас (штат Арканзас). Об этом сообщает BNO News со ссылкой на полицию штата.

При этом свидетели заявляют о 20 пострадавших, включая детей. Точной информации о погибших нет. Также неизвестно, кто и по какой причине открыл стрельбу по людям.

ЧП произошло во время традиционного городского праздника «Пикник по соседству». Мероприятие включало в себя живую развлекательную программу и шоу автомобилей, грузовиков и мотоциклов.

13 марта сообщалось о поножовщине в Музее современного искусства на Манхэттене в Нью-Йорке. Тогда два человека получили ранения и были доставлены в больницу. Власти полагают, что бывший сотрудник пришел в музей и напал с ножом на двух работников. Отмечается, что преступление было спланированным.