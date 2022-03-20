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Сериал «Настоящий детектив» продлили на четвертый сезон

Компания HBO начала работу над четвертым сезоном «Настоящего детектива»

Кадр: сериал «Настоящий детектив»

Американский сериал «Настоящий детектив» продлили на четвертый сезон. Об этом сообщает издание Variety.

Компания HBO уже начала работу над проектом. Отмечается, что действия сериала будут происходить в Арктике. Кто именно примет участие в съемках нового сезона, в настоящее время не уточняется.

Над сценарием работает Исса Лопез. Исполнительными продюсерами выступают Марк Черяк, Адель Романски и Барри Дженкинс.

Премьера «Настоящего детектива» состоялась в 2014 году. В первом сезоне главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. В продолжении, вышедшем в 2015-м, история фокусировалась на персонажах Коллина Фаррела, Рейчел Макадамс и Винса Вона. Премьера третьего сезона состоялась в 2017 году, главную роль в нем сыграл Махершала Али. Сериал выпускается в формате антологии — в каждом сезоне свой сюжет и действующие лица.

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Марина Совина
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