Компания HBO начала работу над четвертым сезоном «Настоящего детектива»

Американский сериал «Настоящий детектив» продлили на четвертый сезон. Об этом сообщает издание Variety.

Компания HBO уже начала работу над проектом. Отмечается, что действия сериала будут происходить в Арктике. Кто именно примет участие в съемках нового сезона, в настоящее время не уточняется.

Над сценарием работает Исса Лопез. Исполнительными продюсерами выступают Марк Черяк, Адель Романски и Барри Дженкинс.

Премьера «Настоящего детектива» состоялась в 2014 году. В первом сезоне главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. В продолжении, вышедшем в 2015-м, история фокусировалась на персонажах Коллина Фаррела, Рейчел Макадамс и Винса Вона. Премьера третьего сезона состоялась в 2017 году, главную роль в нем сыграл Махершала Али. Сериал выпускается в формате антологии — в каждом сезоне свой сюжет и действующие лица.