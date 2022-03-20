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Индейцы сорвали поездку принца Уильяма по карибским странам

Визит принца Уильяма сорвался из-за протестов индейцев кекчи

Фото: Toby Melville / Reuters

Индейцы вынудили британского принца Уильяма отказаться от визита в заповедник в Белизе. Об этом сообщает издание People.

В течение семи дней принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон планировали посетить Белиз, Багамские острова и Ямайку — три страны Карибского бассейна, формально возглавляемые королевой Елизаветой II. Это их первая поездка за границу с начала пандемии COVID-19.

В субботу, 19 марта, Уильям прибыл в Белиз, а в воскресенье планировал посетить ферму у подножия гор Майя, где выращивают какао. Мероприятие сорвалось из-за протестов местных жителей, представляющих индейский народ кекчи. Они устроили демонстрацию с плакатами, на которых было написано «Принц Уильям, уходи с нашей земли», и не позволили использовать свое футбольное поле для посадки вертолета.

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Поводом для конфликта стала связь принца Уильяма с природоохранной организацией Flora and Fauna International. Чтобы устроить заповедник, она приобрела 48 квадратных километров земли, расположенных недалеко от деревни кекчи. Индейцы считают, что земля принадлежит им, и власти Белиза не имели права ее продавать.

Предполагалось, что визит принца Уильяма послужит укреплению Содружества наций, прежде составлявших Британскую империю. Эта миссия приобрела особую важность после того, как в ноябре 2021 года в Барбадосе, одной из бывших карибских колоний Великобритании, отказались считать Елизавету II главой государства и провозгласили республику.

Принц Уильям — старший сын принца Чарльза и один из внуков британской королевы Елизаветы II. Он занимает второе место в очереди на престол и может стать королем Великобритании после принца Чарльза, который получит корону, когда умрет королева.

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Олег Парамонов
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