Появились кадры с упавшим в Китае самолетом

В соцсетях опубликовали кадры, якобы сделанные с места крушения Boeing 737 в Китае

Пользователи Twitter опубликовали кадры, якобы сделанные в Китае на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern. Их также публикует Telegram-канал «Военный обозреватель», однако пока неизвестно, действительно ли видео сняты на месте катастрофы.

Опубликовавшие ролик утверждают, что сняли его в уезде Тэн городского округа Учжоу, где и было крушение. На кадрах можно увидеть столб дыма, который, предположительно, поднимается от места происшествия. Пользователи китайской соцсети Weibo отмечают, что пока подлинность кадров вызывает сомнения. Тем не менее многие пользователи напуганы произошедшим.

Утром 21 марта Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу. Официальные китайские СМИ сначала не уточнили, сколько человек было на борту, однако, по некоторым данным, речь идет о 133 пассажирах.