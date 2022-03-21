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В Шереметьево уточнили количество переведенных в простой сотрудников

В аэропорту Шереметьево сообщили, что в простой переведено 20 процентов сотрудников

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова прокомментировала появившуюся ранее информацию о количестве переведенных в простой сотрудников воздушной гавани. Ее слова передает ТАСС.

По ее информации, компания отправила в простой не 40 процентов сотрудников, а лишь 20. «В условиях практически 70-процентного сокращения производственной загрузки аэропорта Шереметьево реализованные меры являются не только оптимальными, но и направленными на сохранение производственного и кадрового потенциала компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях», — сообщила Захаренкова.

Для работников организовано кадровое консультирование, а также выстроено взаимодействие с работодателями Москвы и Московской области в смежных и других отраслях для содействия в дальнейшем трудоустройстве, добавила она.

Ранее в марте стало известно, что в Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыли два терминала — D и Е. Кроме того, приостановлены все инвестиционные проекты, существенно сокращены все непроизводственные расходы, а также оптимизированы технологические процессы.

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Валентина Процкова
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