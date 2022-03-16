Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Шереметьево временно закрыли два терминала

В Шереметьево закрыли терминалы D и Е из-за ситуации в авиаотрасли

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В подмосковном аэропорту Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыли два терминала — D и Е. Об этом пишет ТАСС. 

«Международный аэропорт Шереметьево в период существенного снижения производственной загрузки из-за вводимых ограничений в сфере международных авиационных перевозок разработал комплекс антикризисных мер во всех сферах деятельности группы компаний МАШ», — говорится в заявлении представителя воздушной гавани.

Так, временно закрыты терминалы D и E, а также третья взлетно-посадочная полоса. Кроме того, приостановлены все инвестиционные проекты, существенно сокращены все непроизводственные расходы, а также оптимизированы технологические процессы.

По словам специалиста, основная задача организации в настоящее время — это максимально сохранить производственный потенциал для обеспечения бесперебойной штатной работы.

10 марта в Шереметьево также временно приостанавливалась работа терминала D. «Работать продолжат внутренний терминал В и международный C», — говорится в сообщении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Мединский раскрыл вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Риелтор оценил ситуацию на рынке недвижимости в России
Боеприпасы и оружие со складов ВСУ передадут республикам Донбасса
Первый тренер Медведева высказался о его эмоциональности на корте
В Подмосковье IT-специалист попал в больницу из-за авторучки
«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada
Россиянка бросила работу на заводе и заработала миллионы рублей на бизнесе
Испания приостановила выдачу одной категории виз для россиян
Росгвардия сообщила о сдаче Украиной без боя стратегического объекта
Транзит российского газа через Украину снизился
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.