В Шереметьево временно закрыли два терминала

В Шереметьево закрыли терминалы D и Е из-за ситуации в авиаотрасли

В подмосковном аэропорту Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыли два терминала — D и Е. Об этом пишет ТАСС.

«Международный аэропорт Шереметьево в период существенного снижения производственной загрузки из-за вводимых ограничений в сфере международных авиационных перевозок разработал комплекс антикризисных мер во всех сферах деятельности группы компаний МАШ», — говорится в заявлении представителя воздушной гавани.

Так, временно закрыты терминалы D и E, а также третья взлетно-посадочная полоса. Кроме того, приостановлены все инвестиционные проекты, существенно сокращены все непроизводственные расходы, а также оптимизированы технологические процессы.

По словам специалиста, основная задача организации в настоящее время — это максимально сохранить производственный потенциал для обеспечения бесперебойной штатной работы.

10 марта в Шереметьево также временно приостанавливалась работа терминала D. «Работать продолжат внутренний терминал В и международный C», — говорится в сообщении.

