Умер писатель и исполнитель Юз Алешковский

Российский писатель и исполнитель Юз Алешковский умер на 93-м году жизни

Умер российский писатель и исполнитель Юз Алешковский. Об этом в Facebook сообщил издатель и медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

Автор скончался в городе Тампа в США на 93-м году жизни. Причина смерти Алешковского не раскрывается.

Иосиф Ефимович Алешковский (настоящее имя писателя) родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. С 1959 года начал писать песни на свои стихи.

Официально Алешковский считался автором детских книг и сценариев для кино и телевидения, а неофициально выступал как исполнитель собственных песен, из которых самой популярной считается «Песня о Сталине», более известная как «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Его перу также принадлежат такие романы, как «Кенгуру», «Смерть в Москве» и другие. В 1979 году литератор эмигрировал в США.