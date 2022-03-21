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В офисе Зеленского выступили против призывов к насилию над россиянами

Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал неприемлемыми призывы к мести россиянам

Кадр: Alexey Arestovych / YouTube

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович выступил против призывов к насилию над пленными и россиянами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все это крайне сильно бьет по нашему имиджу европейской армии европейской страны. Мы не должны выходить за пределы Женевской конвенции, которая разрешает уничтожать противника на поле боя, но не разрешает издеваться над военнопленными», — заявил Арестович.

Он также назвал неприемлемыми призывы к мести мирным жителям, детям или гражданам России.

Ранее глава украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко, обещавший насильно кастрировать раненых российских военных, отказался от своих слов.

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Алевтина Запольская
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