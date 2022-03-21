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Пообещавший кастрировать русских солдат украинец взял слова обратно

Призвавший кастрировать русских солдат украинский врач Друзенко отказался от своих слов

Кадр: Telegram-канал SHOT

Глава украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко, обещавший насильно кастрировать раненых российских военных, отказался от своих слов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам украинца, на призыв к насилию его подтолкнули эмоции, а врачи в госпитале никогда не кастрировали русских солдат. Он заявил, что берет слова обратно. «Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка», — написал Друзенко.

О готовности украинских медиков кастрировать пленных врач сообщил накануне, 20 марта. Он объяснил, что считает российских военных «тараканами, а не людьми».

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Алевтина Запольская
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