Пообещавший кастрировать русских солдат украинец взял слова обратно

Призвавший кастрировать русских солдат украинский врач Друзенко отказался от своих слов

Глава украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко, обещавший насильно кастрировать раненых российских военных, отказался от своих слов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам украинца, на призыв к насилию его подтолкнули эмоции, а врачи в госпитале никогда не кастрировали русских солдат. Он заявил, что берет слова обратно. «Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка», — написал Друзенко.

О готовности украинских медиков кастрировать пленных врач сообщил накануне, 20 марта. Он объяснил, что считает российских военных «тараканами, а не людьми».