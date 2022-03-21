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Крупная российская авиакомпания получила новые допуски на полеты за рубеж

Авиаперевозчик «Азимут» получил допуски к полетам по десяти зарубежным направлениям

Фото: Globallookpress.com

Один из крупнейших российских перевозчиков, авиакомпания «Азимут», получил новые допуски на международные рейсы. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного на сайте Росавиации.

Согласно документу, допуск получен к выполнению полетов по десяти зарубежным направлениям: ОАЭ, Турция, Египет, Израиль, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Уточняется, что рейсы будут выполняться из Москвы, Махачкалы, Минеральных Вод и Сочи в Дубай и Стамбул, из Минеральных Вод и Сочи — в Анталью. В Хургаду и Шарм-эш-Шейх отечественный авиаперевозчик сможет летать из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод, а в Тель-Авив — из тех же российских городов, а также из Сочи.

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Кроме того, авиакомпания получила допуск на полеты из аэропортов юга России в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, из Санкт-Петербурга — в Ереван, а из Москвы — в Баку, Нур-Султан и Ташкент.

Ранее в марте стало известно, что, несмотря на сокращение международного трафика, российские авиакомпании начали возобновлять перелеты по зарубежным направлениям. Так, «Азимут» запланировал в марте рейсы из Минеральных Вод в Тель-Авив и Дубай, а также дополнительные перелеты в Ереван, Бишкек, Ош, Самарканд, Карши и Термез.

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Валентина Процкова
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