Крупная российская авиакомпания получила новые допуски на полеты за рубеж

Авиаперевозчик «Азимут» получил допуски к полетам по десяти зарубежным направлениям

Один из крупнейших российских перевозчиков, авиакомпания «Азимут», получил новые допуски на международные рейсы. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного на сайте Росавиации.

Согласно документу, допуск получен к выполнению полетов по десяти зарубежным направлениям: ОАЭ, Турция, Египет, Израиль, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Уточняется, что рейсы будут выполняться из Москвы, Махачкалы, Минеральных Вод и Сочи в Дубай и Стамбул, из Минеральных Вод и Сочи — в Анталью. В Хургаду и Шарм-эш-Шейх отечественный авиаперевозчик сможет летать из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод, а в Тель-Авив — из тех же российских городов, а также из Сочи.

Кроме того, авиакомпания получила допуск на полеты из аэропортов юга России в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, из Санкт-Петербурга — в Ереван, а из Москвы — в Баку, Нур-Султан и Ташкент.

Ранее в марте стало известно, что, несмотря на сокращение международного трафика, российские авиакомпании начали возобновлять перелеты по зарубежным направлениям. Так, «Азимут» запланировал в марте рейсы из Минеральных Вод в Тель-Авив и Дубай, а также дополнительные перелеты в Ереван, Бишкек, Ош, Самарканд, Карши и Термез.