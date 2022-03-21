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Дерматолог раскрыла правильный способ мытья тела и испугала пользователей сети

Дерматолог из США призвала отказаться от геля для душа

Фото: Robert Gomez / Unsplash

Дерматолог из США раскрыла правильный способ мытья тела в душе и испугала пользователей сети. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах юзерша с никнеймом @drdrayzday объяснила, что применение геля для душа во время мытья пересушивает кожные покровы. Она призвала отказаться от использования очищающих средств и рекомендовала ополаскивать тело обычной водой. «Вы тратите впустую свое время и деньги! Используйте гель только тогда, когда кожа стала заметно грязной!» — подчеркнула она.

Доктор Линдси Зубритски записала ответное видео и подтвердила слова @rdrayzday. В ролике она согласилась с утверждениями блогерши и посоветовала придерживаться описанного способа мытья.

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Публикация стала вирусной и набрала 1,4 миллиона просмотров и 50 тысяч лайков. Подписчики Зубритски выразили недоумение в ответ на слова врача в комментариях под постом. «Я сделаю вид, что не видел этого», «Я не против тратить деньги впустую, лишь бы от меня не пахло луком», «Я буду мыться гелем для душа, хотите вы этого или нет!», «Конечно, лучше я буду вонять», «Теперь мы знаем, что как минимум две женщины здесь плохо пахнут», — высказывались они.

Ранее в марте эксперт по здоровому образу жизни Ану Мукерджи раскрыла взаимосвязь между способом мытья в душе и характером человека. Специалистка объяснила, что часть тела, которую люди выбирают мыть в первую очередь, может многое рассказать об их личностных качествах. Так, например, те, кто сначала умывают лицо во время купания, любят деньги больше остальных.

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Таисия Косинцева
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