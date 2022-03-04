Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека

Эксперт по здоровому образу жизни Ану Мукерджи раскрыла взаимосвязь между способом мытья в душе и характером человека. Ее слова приводит The Sun.

Специалистка объяснила, что часть тела, которую люди выбирают мыть в первую очередь, может многое рассказать об их личностных качествах. Так, например, те, кто сначала умывают лицо во время купания, любят деньги больше остальных. По ее словам, таким людям также бывает трудно найти общий язык с окружающими, поскольку они обладают непопулярным мнением на многие вещи.

Мукерджи подчеркнула, что человек, который сначала моет плечи или подмышки, отличается преданностью и надежностью. Грудь, в свою очередь, первым делом очищают честные люди, которые, как утверждает эксперт, значительно чаще других подвержены стрессу и стараются во всем преуспеть.

Женщина заверила, что в первую очередь моют волосы безнадежные романтики. «Вы часто погружены в свои мысли. У вас темперамент интеллектуала и художника», — отметила она. Кроме того, Мукерджи добавила, что отсутствие приоритетной части тела во время мытья говорит о предприимчивости. Кроме того, такие люди отличаются скромностью и не любят скучать.

В феврале дерматолог раскрыла оптимальную частоту принятия душа. На размещенных в сети кадрах Люси Чен объяснила, что для поддержания чистоты кожи следует принимать душ от двух до трех раз в неделю. Она отметила, что ежедневное купание может привести к удалению защитного слоя эпидермиса и высушиванию кожных покровов.