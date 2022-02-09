Дерматолог раскрыла оптимальную частоту принятия душа

Сотрудница клиники Riverchase Dermatology во Флориде раскрыла оптимальную частоту мытья тела. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Люси Чен (Lucy Chen) объяснила, что для поддержания чистоты кожи следует принимать душ от двух до трех раз в неделю. Она отметила, что ежедневное купание может привести к удалению защитного слоя эпидермиса и высушиванию кожных покровов. В связи с этим на коже могут образоваться трещины, через которые вредные бактерии могут попасть в организм.

«Помимо этого, сухость может привести к экземе или другим воспалениям, а также спровоцировать покраснения, зуд и акне. Более того, слишком частое принятие душа неблагоприятно влияет на волосы, со временем делая их корни чересчур жирными, или, напротив, очень сухими», — отметила дерматолог.

Чен подчеркнула, что, несмотря на указанные рекомендации, некоторым людям все же требуется ежедневное принятие душа. Так, по ее словам, тем, кто регулярно занимается спортом и физическим трудом, следует мыться каждый день, чтобы смыть омертвевшие клетки кожи, грязь и пот.

В августе парикмахер назвала оптимальную частоту мытья головы и вызвала споры в сети. По словам Мишель Деннис, многие люди страдают из-за сухих концов на волосах и чрезмерной жирности у корней. Деннис заверила, что это связано со слишком частым мытьем головы. Женщина объяснила, что для того, чтобы локоны были здоровыми, нужно мыть их один раз в восемь недель.