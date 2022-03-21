Еще одной российской авиакомпании доверили техобслуживание самолетов Boeing

Росавиация разрешила компании «Якутия» самостоятельно ремонтировать самолеты Boeing

Росавиация доверила еще одной крупной российской авиакомпании «Якутия» самостоятельно осуществлять ремонт самолетов Boeing 737, зарегистрированных в Росреестре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Авиакомпания "Якутия" 18 марта прошла аудит Федерального агентства воздушного транспорта России по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing 737», — указано в сообщении.

В компании добавили, что в ближайшее время планируется получить разрешение на ремонт и обслуживание воздушных судов Bombardier Q300.

Ранее в марте Росавиация провела аудит провайдера технического обслуживания и ремонта воздушных судов «Аэрофлота» и доверила ему выполнение технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus. Компания уже несколько лет занимается техническим сопровождением самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).