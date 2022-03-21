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Еще одной российской авиакомпании доверили техобслуживание самолетов Boeing

Росавиация разрешила компании «Якутия» самостоятельно ремонтировать самолеты Boeing

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Росавиация доверила еще одной крупной российской авиакомпании «Якутия» самостоятельно осуществлять ремонт самолетов Boeing 737, зарегистрированных в Росреестре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Авиакомпания "Якутия" 18 марта прошла аудит Федерального агентства воздушного транспорта России по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing 737», — указано в сообщении.

В компании добавили, что в ближайшее время планируется получить разрешение на ремонт и обслуживание воздушных судов Bombardier Q300.

Ранее в марте Росавиация провела аудит провайдера технического обслуживания и ремонта воздушных судов «Аэрофлота» и доверила ему выполнение технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus. Компания уже несколько лет занимается техническим сопровождением самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

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Валентина Процкова
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