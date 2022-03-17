«Аэрофлоту» доверили техобслуживание Boeing и Airbus

Росавиация доверила компании «Аэрофлота» заниматься техобслуживанием Boeing и Airbus

Росавиация провела аудит провайдера технического обслуживания и ремонта воздушных судов «Аэрофлота» и доверила ему выполнение технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, компания «А-Техникс», которая входит в Группу «Аэрофлот», успешно прошла аудит ведомства по расширению сертификата ФАП-285 для техобслуживания самолетов западного производства с российской регистрацией.

«А-Техникс» имеет возможность продолжать полный цикл техничного обслуживания воздушных судов Группы «Аэрофлот», зарегистрированных в российском реестре, по всем формам ТО — от легких до самых трудоемких тяжелых форм», — отметил генеральный директор провайдера Михаил Коробович, добавив, что компания уже несколько лет занимается техническим сопровождением самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Так, поправки в Воздушном кодексе России позволят российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и эксплуатировать лайнеры на внутренних линиях.