Звезда Comedy Woman рассказала о своем гражданстве

Звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о возможности получить гражданство Панамы

Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своем гражданстве. В посте, опубликованном в Instagram, она заявила, что имеет возможность получить паспорт Панамы, но не собирается этого делать.

«У меня нет двойного гражданства. Никогда об этом не задумывалась. Нет необходимости», — высказалась юмористка. По ее мнению, гражданство нескольких стран необходимо тем людям, у которых работа связана с разъездами. «Этот инструмент упрощает получение виз», — пояснила она.

«Пока сложно себе представить, каково жить на две страны. Нужно понимать, что вот гражданином этой страны я бы хотела быть», — призналась знаменитость. При этом Борщева отметила, что ее отец является гражданином Панамы (отец юмористки Хулио Санта-Мария Герра — прим. «Ленты.ру») . «Но я не получала второго гражданства, потому что не было таких мыслей», — объяснила она и добавила, что ее мнение может измениться.

Ранее Борщева заявляла, что рассматривала возможность уехать из России. О несостоявшихся планах и эмиграции она рассказала в беседе с журналисткой Еленой Хангой. Звезда призналась, что хотела переехать в Центральную Америку к отцу, однако переезд так и не состоялся. Она отметила, что обстоятельства сложились таким образом, что ей пришлось остаться в стране.