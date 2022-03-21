Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала о своем гражданстве

Звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о возможности получить гражданство Панамы

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своем гражданстве. В посте, опубликованном в Instagram, она заявила, что имеет возможность получить паспорт Панамы, но не собирается этого делать.

«У меня нет двойного гражданства. Никогда об этом не задумывалась. Нет необходимости», — высказалась юмористка. По ее мнению, гражданство нескольких стран необходимо тем людям, у которых работа связана с разъездами. «Этот инструмент упрощает получение виз», — пояснила она.

«Пока сложно себе представить, каково жить на две страны. Нужно понимать, что вот гражданином этой страны я бы хотела быть», — призналась знаменитость. При этом Борщева отметила, что ее отец является гражданином Панамы (отец юмористки Хулио Санта-Мария Герра — прим. «Ленты.ру») . «Но я не получала второго гражданства, потому что не было таких мыслей», — объяснила она и добавила, что ее мнение может измениться.

Ранее Борщева заявляла, что рассматривала возможность уехать из России. О несостоявшихся планах и эмиграции она рассказала в беседе с журналисткой Еленой Хангой. Звезда призналась, что хотела переехать в Центральную Америку к отцу, однако переезд так и не состоялся. Она отметила, что обстоятельства сложились таким образом, что ей пришлось остаться в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил об обмане Зеленского Польшей, Чехией и Словенией
Россиянам назвали лучшие места для отдыха вдали от цивилизации
Российского вратаря признали первой звездой дня в НХЛ
ЛНР отчиталась о потерях украинской армии за 24 часа
Стало известно состоянии пострадавших при прорыве российской теплотрассы
В Турции оценили возможности Европы для замены российского газа
В Windows нашли секрет спустя почти 40 лет
Офицера ФСБ отдали под суд за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена
Чулпан Хаматова покинула Россию
Медведев назвал польскую пропаганду «политическими имбецилами»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.