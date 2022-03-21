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«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу на апрель

«Газпром» не забронировал мощности для прокачки газа через газопровод «Ямал-Европа»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Газпром» на аукционе 21 марта не стал бронировать мощности на прокачку природного газа через Польшу по «Ямалу-Европе» в апреле, пишет ТАСС со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.

На аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки, но он остался невостребованным. При этом аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц (около 109,5 миллиона кубометров в сутки) был отменен, «Оператор ГТС Украины» не предложил их.

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15 марта физический поток газа по газопроводу в прямом направлении (из России в Германию) остановился на входе в газотранспортную систему ФРГ. Есть бронь на поставку газа в обратном, реверсном направлении — из Германии в Польшу, но топливо по этому бронированию так и не транспортировалось. С конца февраля газопровод работал в переменном режиме: транспортировал газ днем в Польшу, ночью — в Германию.

Газопровод «Ямал-Европа» наряду с «Северным Потоком», «Турецким потоком» и газотранспортной системой Украины является одним из главных маршрутов для поставок российского газа в Европу.

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Платон Щукин
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